Da Ortona a Torino di Sangro insieme per il turismo della Costa dei Trabocchi

Primo incontro tra i primi cittadini e amministratori dei Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, i rappresentanti della DMS, piattaforma abruzzese per il turismo, riunitisi nel Palazzo del Parco dei Priori a San Giovanni in Venere, per gettare le basi per valorizzare la Costa dei Trabocchi.

L’intenzione è quella di convergere su una precisa linea di azione amministrativa capace di trasformarsi in un progetto per la promozione e la valorizzazione turistica a livello nazionale e internazionale del più bel tratto di costa abruzzese. Nel corso del dibattito sono stati individuati obiettivi e modalità per accrescere l’interesse turistico verso il “cuore “ della Costa dei Trabocchi, da Ortona a Torino di Sangro.

Il secondo e decisivo passo verso la realizzazione del progetto verrà fatto il prossimo 1° dicembre, quando sindaci e amministratori torneranno a riunirsi, sempre a Fossacesia. I sindaci di Ortona Leo Castiglione, San Vito Chietino Emiliano Bozzelli, Rocca San Giovanni Gianni Di Rito, Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio e Torino di Sangro Silvana Priori, hanno manifestato entusiasmo e disponibilità per individuare un percorso unitario che possa lanciare un prodotto turistico in grado di dare un valore aggiunto all’economia di questa parte suggestiva ed importante della costa abruzzese.