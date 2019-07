Via Verde e mobilità dolce, se ne parla a San Giovanni in Venere

Greenway sulla Costa dei Trabocchi, esperienze europee a confronto è il titolo dell’appuntamento sulla mobilità dolce organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti, in collaborazione con Legambiente, l'Associazione Europea delle Greenaway e l’Alleanza della Mobilità Dolce e con il patrocinio della Provincia di Chieti, del Ministero dei Beni Culturali, i comuni della Costa dei Trabocchi e della Regione Abruzzo, in programma nella Costa dei Trabocchi venerdì 24 e sabato 25 novembre.

Venerdì 24 novembre si terrà il convegno dal titolo Da greenway a prodotto turistico di territorio, nell'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, dalle 9:30 alle 19, con quattro tavole rotonde su Il panorama italiano ed europeo, strategie per l’Italia, i modelli di gestione: opportunità e limiti, i bisogni del territorio.

Parteciperanno esperti di Spagna, Francia, Belgio e Irlanda per raccontare le esperienze dei rispettivi paesi e fare il punto insieme sulle economie della mobilità dolce e sulla riprogettazione del paesaggio in un’ottica di fruizione e di valorizzazione identitaria. Le tavole rotonde con gli esperti internazionali forniranno gli elementi di discussione sui bisogni del territorio con gli interventi dei Sindaci della Costa dei Trabocchi, i Presidenti delle DMC - Destination Management Company, dei Gruppi di Azione Locale e del FLAG, di Legambiente Abruzzo e dell’Osservatorio delle Associazioni sulla Via Verde.

Sabato 25 novembre, educational lungo l’ex tracciato ferroviario.