San Vito, in due rapinano l’ufficio postale camuffati da imbianchini

Travestiti da imbianchini per rapinare l'ufficio postale. È successo stamattina a San Vito Marina, dove due malviventi sono entrati in azione camuffati da una tuta da imbianchino e con il volto coperto.

I due rapinatori sono entrati da un locale attiguo all'ufficio forzandone l'ingresso e aspettando l'arrivo di qualche dipendente. Una dinamica, questa, che ricorda il recente colpo alle poste dell'Incoronata a Vasto. In entrambi i casi i malviventi sono entrati ben prima dell'orario di apertura per attendere l'arrivo di qualcuno.

In questo caso il primo a entrare è stato il direttore che è stato minacciato e costretto a consegnare tutto il denaro disponibile. Il colpo è avvenuto poco prima delle 8, una volta portato a compimento, i due si sono allontanati a piedi. Non è escluso che ci fosse un complice ad aspettarli. A indagare sul caso i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Ortona. Non ancora si conoscono dettagli sull'ammontare del bottino.