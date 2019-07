Allerta meteo, a Fossacesia chiusa la Scuola dell’Infanzia

A causa del maltempo e dell’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile con codice rosso per le zone costiere ed arancione per la zona del Sangro, domani, mercoledì 15 novembre, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha ordinato, in via precauzionale, la chiusura della Scuola dell’Infanzia di Fossacesia Marina.

I gravi disagi alla viabilità sulla provinciale e sul lungomare a causa delle eccezionali precipitazioni delle ultime ore e, soprattutto, in vista di quelle previste per le prossime ore, hanno portato il sindaco a disporre la chiusura dell’edificio scolastico per evitare ulteriori possibili disagi a genitori e bambini.