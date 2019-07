Il Pd provinciale promuove un fondo di solidarietà per i lavoratori Honeywell

Il Partito Democratico della provincia di Chieti promuove una raccolta fondi per i dipendenti della Honeywell da diverse settimane in sciopero.

Ad annunciarlo è il segretario Gianni Cordisco che spiega: "Siamo vicini ai 420 dipendenti della Honeywell in sciopero. Essere accanto a loro in questo momento significa certamente e in primo luogo facilitare il dialogo con le istituzioni locali e nazionali per trovare soluzioni utili a evitare la chiusura dello stabilimento, e quindi a salvare i posti di lavoro e la dignità di 420 famiglie. Ci siamo impegnati sulla vertenza portando questo problema all’attenzione del governo nazionale e regionale, cosa che continueremo a fare senza sosta nell'interesse del nostro territorio. Ma vogliamo impegnarci anche promuovendo una raccolta fondi che possa dare un aiuto concreto e immediato ai dipendenti e alle loro famiglie rimaste senza reddito. Uniti affinché la chiusura venga evitata. Uniti attraverso la raccolta fondi".

Il partito provinciale, quindi, aprirà un conto corrente dedicato esclusivamente all'iniziativa e che sarà diffuso prossimamente: "Di concerto con i rappresentanti del Pd regionale e provinciale e con il coinvolgimento dei circoli locali – continua Cordisco – sosterremo in questo momento di difficoltà e lotta gli operai tramite una raccolta fondi trasparente e aperta a tutti. Lo faremo nella speranza che questa iniziativa raccolga l'interesse e la partecipazione degli altri partiti e associazioni. I segretari e i circoli locali organizzeranno la campagna fondi nel proprio territorio, tuttavia verrà comunicato l’IBAN al quale chiunque potrà inviare il contributo. Per il principio della trasparenza, informiamo che il conto corrente verrà utilizzato solo ed esclusivamente per questa iniziativa a sostegno dei lavoratori della Honeywell. Ogni contributo, anche se piccolo, sarà di grande aiuto ai lavoratori dello stabilimento che oggi versano in gravi difficoltà economiche".