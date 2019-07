Fossacesia entra nel progetto "the beautiful wedding in Abruzzo"

C’è anche Fossacesia tra le località abruzzesi inserite nel progetto “The beautiful wedding in Abruzzo” presentato ufficialmente lo scorso 7 novembre nella sede pescarese della Regione Abruzzo.

Fossacesia rientra dunque tra le migliori wedding destination della nostra regione perché propone alcune location particolarmente suggestive e di impatto ambientale, storico e strutturale come l'Abbazia di San Giovanni in Venere ed i trabocchi. Quello che si vuole fare grazie a questo progetto è creare un nuovo indotto per il nostro territorio incentivando i matrimoni, anche stranieri, nelle nostre più belle località.

Testimonial d’eccezione di questo progetto sarà Ronn Moss, il Ridge Forrester della soap opera Beautiful che, nelle prossime settimane, sarà in Abruzzo insieme alla sua Brooke Logan per girare delle immagini promozionali delle nostre wedding destination.





Ecco l'intervista all'assessore alla Cultura del Comune di Fossacesia, Maria Vittoria Tozzi: