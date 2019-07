Fossacesia tra le migliori wedding destination d’Abruzzo

C’è anche Fossacesia tra le località abruzzesi inserite nel progetto “The beautiful wedding in Abruzzo” che sarà ufficialmente presentato il prossimo 7 novembre a Pescara, nella sala "Filomena Delli Castelli", della Regione Abruzzo, a Pescara.

La scelta è stata ufficializzata nel corso dell’incontro che si è tenuto a Pescara e nel quale l’Amministrazione comunale è stata rappresentata dall’assessore alla Cultura, Maria Vittoria Tozzi. Fossacesia rientra dunque tra le migliori wedding destination abruzzesi, perché propone alcune location particolarmente suggestive come l’Abbazia di San Giovanni in Venere, le chiese parrocchiali, il Parco dei Priori ed ovviamente i trabocchi che rientrano a pieno titolo nelle località da proporre per la celebrazioni di matrimoni con rito cattolico o di altra fede, oppure con rito civile.



In occasione della presentazione del progetto, che verrà lanciato il 7 novembre prossimo a livello nazionale e internazionale, è stato scelto come testimonial l’attore Ronn Moss, storico di Ridge Forrester della seguitissima soap opera Beautiful.