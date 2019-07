Fossacesia si prepara a celebrare il 4 novembre

Anche Fossacesia si prepara a festeggiare il 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, giornata celebrativa istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima guerra mondiale, nel giorno dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti.

La ricorrenza avrà inizio alle ore 10:30 con la partenza del corteo dal Monumento ai Caduti, in piazza Alessandro Fantini. Alle 10:45 verrà deposta una corona di fiori al Monumento ai Caduti in piazza del Popolo (davanti alla chiesa di San Donato ) e alle ore 11, il corteo farà ritorno in piazza Fantiini dove verrà deposta una corona d'alloro al Monumento che ricorda i caduti. Parteciperanno gli studenti delle scuole medie. La cerimonia si concluderà alle ore 11, con l'intervento del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

La celebrazione del 4 novembre è l'unica festa nazionale che abbia attraversato decenni di storia italiana: dall'età liberale, al fascismo, all'Italia repubblicana.