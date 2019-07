A Fossacesia domani la Camminata tra gli Olivi

Anche a Fossacesia, domani, domenica 29 ottobre, si terrà la Camminata tra gli Olivi, che si svolge sotto il patrocinio della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Si tratta della prima giornata nazionale che porterà i partecipanti alla conoscenza degli olivi e dell’olio. “Abbiamo voluto aderire alla prima camminata tra gli olivi ideata dall'Associazione nazionale Città dell'olio e ringrazio il sindaco Enrico Di Giuseppantonio che ha creduto insieme a me a questa iniziativa. - ha affermato il consigliere comunale alla Città d'Identità, Lorenzo Santomero - Così come sono da ringraziare i frantoiani di Fossacesia per la loro collaborazione e il professor Leonardo Seghetti, uno dei luminari nel settore".

La giornata, alla quale hanno aderito 9 frantoi, sarà anche l’occasione per conoscere un’altra Fossacesia e un settore importante e significativo come quello olivicolo, fatto di storia e passione che si tramanda da generazioni. I visitatori avranno l’opportunità di incamminarsi lungo percorsi di campagna, tra l’Abbazia di San Giovanni in Venere e i suggestivi angoli della Costa dei Trabocchi, e potranno toccare con mano le varie tipologie di olive: il Gentile di Chieti, il Crognalegna e il Leccino. Sarà anche l’occasione di confrontarsi con gli agricoltori, impegnati nella raccolta. Senza contare poi che, grazie alla preziosa presenza di Seghetti, sarà possibile ricevere delle utili informazioni per arricchire la conoscenza sull’olio d’oliva.

“Crediamo in questo settore importante per l’economia di Fossacesia, - conclude Santomero - e a dimostrazione di ciò abbiamo aderito al progetto Bimboil con le scuole elementari e stiamo lavorando per organizzare un corso di olio riconosciuto dalla Regione”. La partenza della Camminata tra gli Olivi è prevista alle ore 8:30 dei domani dal Parco dei Priori. Al termine si terrà una degustazione di olio della produzione 2017".