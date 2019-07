Pd Terre di Trabocchi, nasce il nuovo inter-circolo

E’ frutto di una fusione dei circoli di Fossacesia, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni e Santa Maria Imbaro il nuovo inter-circolo del Partito Democratico Terre dei Trabocchi. Durante il congresso, che ha visto la partecipazione di molti iscritti, è stato eletto coordinatore Massimiliano Natale, di Fossacesia, già membro del direttivo del circolo PD cittadino. All’incontro ha partecipato anche il candidato Segretario PD provinciale Gianni Cordisco.

“Già da qualche anno – dichiara il coordinatore Natale – i circoli in questione hanno intrapreso un percorso politico comune, realizzando insieme diverse iniziative, affrontando tematiche locali e nazionali, che hanno avuto ottimi risultati in termini di partecipazione. Ciò ci ha spinto a fare un passo ulteriore, istituendo un coordinamento unico. Siamo convinti che questa sia la strada giusta da seguire, in termini di efficacia di proposta politica, di partecipazione e di sostenibilità del circolo”.

Nel corso del dibattito sono emerse diverse tematiche che nelle prossime settimane saranno affrontate in maniera approfondita con incontri dedicati: Via Verde della Costa dei Trabocchi, agricoltura, viabilità. Particolare attenzione rivolta anche ai prossimi appuntamenti elettorali, ovvero le politiche del 2018 e le elezioni amministrative del 2019 che interesseranno i comuni di Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro.