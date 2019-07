Stasera e domani a Paglieta torna Sentieri D’Autunno

Torna stasera e domani, sabato 21 e domenica 22 ottobre, Sentieri d’Autunno nel borgo di Paglieta.

Giunta alla 14esima edizione, la manifestazione è ormai un punto di riferimento del territorio che, come ogni anno, in autunno, offre al possibilità ai visitatori di scoprire un borgo antico ricco di storia e suggestione, tra degustazioni di vino ed olio, assaggi do formaggi e salumi, piatti tipici e castagne, senza dimenticare intrattenimento, musica live, mercatini artigianali e laboratori per bambini.

Nell’evento, organizzato dalla Pro Loco Paglieta, presenti navette da Atessa, Fossacesia, Mozzagrogna e Lanciano fino a tarda serata.