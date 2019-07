A Fossacesia cambia la segretaria comunale

E’ Mariella Colaiezzi la nuova segretaria comunale del Comune di Fossacesia che, a partire dallo scorso lunedì, ha assunto a tempo pieno la reggenza dell’Ente per l’ultimo anno e mezzo dell’Amministrazione comunale guidata da Enrico Di Giuseppantonio.

La Colaiezzi, nominata da Di Giuseppantonio, e proveniente dal Comune di Ortona, vanta una brillante carriera con numerose precedenti esperienze come segretario somunale e dirigente di alcuni settori in altri comuni.

Con l’arrivo della nuova segretaria comunale, nominata dal sindaco con un incarico a tempo pieno, l’Amministrazione vuole dare un’ulteriore spinta a tutte le priorità del mandato amministrativo che si concluderà nel 2019. Per l’occasione Di Giuseppantonio, e tutto il consiglio comunale ringraziano la ex segretaria Evelina Di Fabio che, dopo 5 anni in cui è stata a capo del Comune di Fossacesia, di cui 3 con l’Amministrazione Di Giuseppantonio, ha deciso di scegliere l'incarico presso il Comune di Ortona.