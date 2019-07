A Fossacesia il weekend si trascorre a teatro

Sarà il teatro a farla da padrone nel prossimo weekend a Fossacesia. Oggi e domani, sabato 14 e domenica 15 ottobre, il teatro comunale Nino Saraceni si animerà con due spettacoli previsti nell’ambito del Sistema Culturale di Fossacesia, progetto culturale voluto dall’Amministrazione comunale.

Si parte stasera alle ore 21 quando il Teatro del Sangro di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini, gestore del Sistema Culturale, porterà in scena “La Villeggiatura”, commedia tratta da Goldoni in cui si susseguiranno battute e personaggi con l’unico scopo di mostrare, come diceva lo stesso autore, come “l’ambizione de’ piccoli vuol figurare coi grandi”, in un ambito particolarmente sentito anche nei giorni nostri che è quello della villeggiatura, appunto.

Domani, domenica 15 ottobre, invece sarà la volta del teatro per ragazzi con il Mago di Oz sempre del Teatro del Sangro, un’opera che entusiasmerà grandi e bambini portandoli in un viaggio di avventure e colori. L’ingresso è gratuito.