I dipendenti Honeywell bloccano la Fondovalle Sangro

Sono stati più di 200 i dipendenti Honeywell che nel pomeriggio hanno bloccato la Fondovalle Sangro in una manifestazione sì pacifica, ma di impatto, per portare ancor di più all’attenzione dell’opinione pubblica la complessa vicenda che li vede protagonisti.

26 giorni di sciopero, di presidio permanente e di lotta per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Atessa che lascerebbe a casa senza lavoro 420 famiglie.

In corteo, i dipendenti hanno sfilato fino all’imbocco della Fondovalle Sangro bloccando l’arteria tra cori e striscioni in attesa di una risposta concreta dell’azienda. Nel frattempo, la notizia di una convocazione dei sindacati a Roma per un tavolo con il Ministro Carlo Calenda, martedì 17 ottobre, ha riacceso le speranze dei manifestanti.