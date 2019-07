A Orsogna arriva l’area sgambamento cani

Il Comune di Orsogna metterà a disposizione dei cittadini, in via Giuseppe Magno, un’area verde attrezzata per la socializzazione e la sgambatura dei cani. L’area, ampia circa duemila metri quadrati, sarà recintata, chiusa con un cancello di ingresso, dotata di panchine, cestini per la raccolta dei rifiuti, totem contenenti dispenser di sacchetti, prese di acqua di beveraggio e illuminazione.

All’area, secondo quanto prevede l’apposito regolamento adottato dall'Amministrazione comunale guidata da Fabrizio Montepara, potranno accedere tutti i cani iscritti all'anagrafe canina, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza attiva dei loro accompagnatori di età non inferiore a 14 anni. Guinzaglio e museruola saranno comunque necessari nei casi in cui se ne ravvisi la necessità e per gli animali la cui aggressività non possa essere facilmente controllata.

Della manutenzione e pulizia dell’area, che sarà aperta nelle prossime settimane, si occuperà l’Amministrazione comunale. Per la gestione potranno essere stipulati accordi con associazioni di volontariato o privati cittadini. “E’ uno dei progetti che avevamo promesso ai cittadini nel nostro programma - spiega il sindaco Montepara -, le cui tappe stiamo rispettando e che contiamo di realizzare pienamente entro la scadenza del nostro mandato”.