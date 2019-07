Honeywell, in Regione tavolo tecnico permanente

Dopo oltre due settimane di sciopero e di presidio fisso di fronte i cancelli della Honeywell, le organizzazioni sindacali di Fim, Film, Uilm e le Rsu Honeywell hanno incontrato il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli nella sede pescarese della Regione.

“Durante l’incontro - fanno sapere i sindacati - c’è stato un approfondimento generale della vertenza ed è stato deciso di istituire un tavolo regionale permanente formato dalla delegazione sindacale presente e dalla Regione Abruzzo”.

Dalla riunione è inoltre emerso che ieri, nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza di Ministro Carlo Calenda, si è tenuto un incontro per una valutazione ed un aggiornamento della vertenza Honeywell che, vista l’importanza della situazione, verrà seguita direttamente dallo stesso Ministro e dal Governo.

“Esprimiamo soddisfazione per l’interessamento del Ministro e del Governo alla vicenda Honeywell. - si legge in una nota delle organizzazioni sindacali - Consideriamo inoltre un fatto assolutamente positivo l’istituzione del tavolo regionale permanente. L’obiettivo è trovare in tempi brevi la soluzione al dramma delle 420 famiglie che da 19 giorni sono in presidio permanente con la determinazione a proseguire fino alla soluzione della vertenza”.