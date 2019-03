Scadrà il prossimo 15 gennaio 2015 il termine per la partecipazione alla gara d’appalto di rilevanza europea pubblicata dal Comune di Fossacesia per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento del polo scolastico in viale San Giovanni in Venere, attraverso la dismissione e il successivo accorpamento della esistente scuola materna.

E' un appalto integrato per l’importo complessivo di 1 milione e 300 mila euro avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione lavori della nuova scuola materna all’interno del Villaggio degli Studi in Viale San Giovanni in Venere. Il pagamento delle prestazioni è previsto in 600mila euro a valere sul contributo della Regione Abruzzo, fondi Par Fas 2007/2013, e 700mila mediante cessione in proprietà dell’area ove insiste l’attuale scuola materna.

"L’amministrazione intende proseguire nell’opera di completamento del polo scolastico in viale San Giovanni in Venere", dichiarano il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Paolo Sisti. "Vogliamo consegnare agli studenti di Fossacesia scuole moderne e sicure. La realizzazione della nuova scuola materna è una priorità, anche in considerazione del costante aumento di iscrizioni annuali. Confidiamo che imprese solide possano partecipare all’appalto, nonostante il periodo di crisi del settore".

Comune di Fossacesia - comunicato stampa