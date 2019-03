Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, ieri pomeriggio, una pattuglia di carabinieri della Stazione di Torino di Sangro ha denunciato in stato di libertà, per possesso ingiustificato di arnesi da scasso, un 20enne ed un 36enne di Vasto, entrambi noti alle forze dell’ordine, che transitavano, nel centro abitato, a bordo di una Volkswagen Golf.

Due arresti a Fossacesia - Due donne di 34 e 48 anni, entrambe della provincia di Campobasso, ieri pomeriggio, sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Fossacesia subito dopo aver rubato dei generi alimentari all’interno di un supermercato ubicato nel centro commerciale Thema Polycenter di Rocca San Giovanni. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei cosiddetti reati predatori, la pattuglia dell’Arma, nel transitare all’interno del parcheggio del centro commerciale, ha notato due donne che, colte di sorpresa dalla presenza inaspettata dei Carabinieri, hanno subito cercato di defilarsi. Insospettiti da tale atteggiamento i militari le hanno fermate per un controllo scoprendo che erano in possesso di generi alimentari, del valore di circa 150 euro, risultati rubati, poco prima, all’interno del supermercato. Tratte in arresto con l’accusa di furto aggravato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono state poste agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicate con rito ordinario. I carabinieri, visionando i filmati di un sistema di videosorveglianza di un altro supermercato di Rocca San Giovanni, hanno inoltre accertato che le due arrestate sono le autrici del furto messo a segno, a metà dello scorso mese, in quell’esercizio commerciale.

Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa