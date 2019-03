Ha avuto conseguenze mortali il grave incidente tra due moto avvenuto oggi pomeriggio a Montemarcone di Atessa. Ad avere la peggio un 30enne di Atessa, Davide Troilo, che in seguito all'impatto ha perso la vita. Sono gravi, invece, le condizioni di salute del 33enne di San Salvo che era alla guida dell'altra moto. Sul luogo dell'incidente, via don Luciano Cicchitti, strada che collega Montemarcone al centro del paese, sono giunti immediatamente i soccorsi.

Per il 33enne sansalvese è stato necessario il trasferimento in eliambulanza al Santo Spirito di Pescara. Sono i carabinieri della Compagnia di Atessa ad aver effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.