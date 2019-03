I carabinieri cercano chi ha lasciato sulla spiaggia di Torino di Sangro 80 chili di marijuana suddivisa in 27 panetti.

Il ritrovamento è avvenuto in località Le Morge, lungo la Costa dei trabocchi.

Impegnati in un servizio di pattugliamento, i carabinieri della locale Stazione, "nel transitare lungo il tratto di strada che costeggia il litorale adriatico hanno notato sulla battigia la presenza di una serie di pacchi apparentemente imballati. Avvicinatisi per verificare se si trattasse di immondizia - si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti - o altro genere di rifiuti abbandonati incoscientemente sulla spiaggia, hanno invece scoperto che erano di fronte a 27 panetti di marijuana avvolti da cellophane, del peso ciascuno di 3-4 chili, per un valore di mercato stimato in circa 100mila euro".