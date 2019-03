Il Rotaract Club Atessa Media Val di Sangro ha il piacere di invitarvi alla Lotteria Rotaract della Dea Bendata.

Il ricavato di questa lotteria sarà devoluto in beneficenza ad un iniziativa nazionale del Rotaract Club denominata DREAM BOX.

DREAMbox è un messaggio di solidarietà, vicinanza familiare, supporto morale nei confronti di tutti i bambini ospedalizzati e delle loro famiglie; infatti, il contenuto del cofanetto è rappresentato da una serie oggetti, libri di fiabe, matite, pastelli, album da disegno, dvd, cartoni animati, salviettine, peluches, giocattoli, volti a riaccendere quell'infanzia momentaneamente spenta dalla malattia, ridando quella forza e quel sorriso che solo l'apertura di un cofanetto magico e fantasioso può donare.

Tutte le info su: http://www.dreamboxitalia.org/



Di seguito il regolamento.



In questa pagina saranno pubblicati un elenco di numeri da 1 a 90. Il costo di ogni singolo numero è di 12 euro.

Il primo numero estratto sulla RUOTA NAZIONALE vincerà un cellulare Apple IPHONE 5S da 16gb dal valore di €729.



Avrete la possibilità di prenotare il vostro numero scrivendo nella bacheca di questo evento: https://m.facebook.com/events/239607619574688. Sarà presa come priorità di prenotazione la sequenza/ora dei messaggi.



Il pagamento del numero avverrà tramite paypal o ricarica postepay (i dati vi verranno comunicati per messaggio privato) oppure personalmente ad Annalisa Antichi.



Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dalla prenotazione. In caso di mancato pagamento entro il termine concordato, i numeri saranno resi nuovamente disponibili. L'estrazione avverrà il primo giorno successivo a quello di completamento dei numeri (pagati).