Con il mandato da presidente della Provincia di Chieti ormai terminato, Enrico Di Giuseppantonio tornerà a candidarsi alla carica di sindaco di Fossacesia, suo paese natale, di cui è stato primo cittadino per due mandati dal 1999 al 2009. È lui stesso ad annunciarlo, spiegando di aver rinunciato alla candidatura al Parlamento europeo che pure gli era stata chiesta. "Il mio partito, l'Udc, mi ha chiesto con forza di rappresentare il nostro territorio in Europa - ha spiegato Di Giuseppantonio - ma devo ammettere che il richiamo della mia Fossacesia, il ricordo dei dieci anni alla guida della città e i messaggi di stima e di affetto dei miei concittadini sono stati davvero troppo forti e decisivi per la mia scelta".

Per lui, dopo l'esperienza alla guida dell'ente provinciale segnata da molte difficoltà soprattutto di tipo economico, il ritorno al livello comunale deglo organi istituzionali. "Colgo l'occasione per ringraziare i vertici nazionali e i dirigenti abruzzesi del mio partito - ha spiegato il candidato sindaco - in particolare il Segretario nazionale Lorenzo Cesa, il Vice Segretario nazionale Antonio De Poli e il Commissario regionale Nedo Poli per la fiducia verso la mia persona, ma torno a Fossacesia per riprendere il cammino e il grande lavoro portato avanti dal 1999 al 2009, che hanno davvero segnato la storia della città. Nella mia vita politica e amministrativa ho sempre preferito vivere il territorio a stretto contatto con la mia comunità: è il momento di far ripartire Fossacesia e come sempre non farò mancare il mio modesto contributo".