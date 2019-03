Partirà il 13 aprile a Fossacesia (Chieti), all’ombra dell’abbazia di San Giovanni in Venere, l’undicesima edizione della Granfondo Mtb di Venere sotto l’egida della Federciclismo Abruzzo, prova inaugurale del circuito Abruzzo Mtb Cup.

Grazie ai preparativi senza sosta, ad opera del sodalizio locale della Asd Bicimania Fossacesia, presieduto da Francesco Sorgini, è stato studiato un tracciato ricco di contenuti tecnici notevoli: per la granfondo di 42 chilometri con 900 metri di dislivello circa, un percorso misto, molto ondulato con salite brevi ma impegnative e lunghi tratti di pianura dove bisogna saper spingere mentre per le categorie giovanili esordienti e allievi sarà riservato il consueto giro corto di 3,5 chilometri da ripetere più volte ondulato con tutta una serie di brevi salite.

Alcune zone del percorso sono fruibili ad oggi per chi è appassionato di trekking e di cicloturismo: la granfondo di mountain bike, con la sua storia recente, con il suo successo di risonanza in ambito regionale ed extra-regionale, ha contribuito non poco a far conoscere il bel territorio e la particolare posizione panoramica del golfo di Venere sottostante l’Abbazia: essa sorge su una collina a 107 metri sul livello del mare che domina la costa vicina per diversi chilometri verso nord e verso sud. Il complesso monastico di San Giovanni in Venere è composto da una basilica e dal vicino monastero, entrambi costruiti all'inizio del XIII secolo al posto del piccolo monastero preesistente.

Per quanto concerne le iscrizioni, esse devono pervenire tramite fattore K della Federciclismo (ID gara 54093) e tramite mail all’indirizzo asdbicimaniafossacesia@hotmail.it per gli enti entro sabato 12 aprile alle ore 20:00. Il costo è di 20 euro più 10 per la cauzione chip senza dimenticare i servizi docce, lavaggio bici, pasta party, pacco gara per tutti e premi per i primi 5 di ogni categoria.

FOSSACESIA (CH) - XI Gran Fondo Di Venere – Abruzzo Mtb Cup - Organizzazione: ASD Bicimania Fossacesia - Programma: Percorso misto. Km 42 - Iscrizioni :ID 54093 Tel. Fax. 0872/260408 - e-mail: asdbicimaniafossacesia@hotmail.it - Chiusura Iscrizione: 12/04/2014 ore 20.00 - Ritrovo: Via Lungomare 161 –Fossacesia c/o Baya Verde alle ore 08.00 - Partenza: 09.00 - Responsabile di manifestazione: Francesco Sorgini

IL CALENDARIO

13 Aprile 2014 XI GRAN FONDO DI VENERE ASD Bicimania Fossacesia – Fossacesia (CH)

4 Maggio 2014 SCAI SPORT E AVVENTURA LA GRANFONDO ASD Avezzano MTB – Antrosano di Avezzano (AQ)

1 Giugno 2014 GRAN FONDO IRON BIKERS ASD IronBikers – Lanciano (CH)

8 Giugno 2014 XI MARATHON DEGLI STAZZI Mtb Scanno – SCANNO (AQ)

15 Giugno 2014 IV GRAN FONDO DEL MORRONE CicliSport Mania Aquile Azzurre – POPOLI (PE)

20 luglio 2014 II MARATHON DI RIVISONDOLI Bike Inside Team Chieti -RIVISONDOLI (AQ)

19 ottobre 2014 IX GRAN FONDO I SENTIERI DEI LUPI ASD Collarmele MTB -COLLARMELE (AQ)