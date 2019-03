Oltre 50 abiti da cerimonia già venduti ai clienti, 60 camicie e svariate paia di scarpe: è il bottino, valore circa 50mila euro, del furto con spaccata che la notte tra lunedì e martedì quattro ignoti hanno messo a segno nella nota boutique d'abbigliamento Capuzzi di Casoli.

I malviventi, incappucciati, sono stati ripresi dalle telecamere della video sorveglianza nei dintorni del negozio a due piani all'1,30 di notte a bordo di un'auto. Dopo qualche ora, intorno alle 3, hanno sfondato una vetrata che si trova nella parte posteriore dell'edificio, entrando in una veranda dove erano sistemati i capi d'abbigliamento da cerimonia già venduti a clienti che avevano acquistato gli abiti di recente, come spiega Franco Capuzzi, titolare del negozio insieme al fratello e alla moglie. "Siamo esterrefatti, hanno rubato tutti gli abiti che avevamo gia' venduto e che teniamo nella parte posteriore del negozio per gli accomodamenti del caso e per consentire ai clienti di venire a ritirarli a ridosso delle cerimonie - spiega Franco Capuzzi - è una cosa che ci mette in grandissima difficoltà, non solo dal punto di vista, ovviamente spiacevole, del furto in sé per sé, ma con i clienti che anche da fuori regione vengono ad acquistare gli abiti per un giorno di festa, abiti particolari e non facilmente reperibili".

Una famiglia di Agnone, nel Molise, ad esempio, aveva acquistato 5 abiti per un matrimonio: sono stati tutti rubati.

"L'allarme è scattato solo quando dalla veranda si sono avvicinati al negozio - spiega ancora Capuzzi - lì purtroppo non c'è' l'allarme. Hanno rubato gli abiti e le schede accluse sulle quali avevamo riferimenti e che sistemiamo in ordine alfabetico, praticamente tutti i vestiti corrispondenti ai cognomi degli acquirenti che vanno dalla A alla L". Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Casoli, che indagano sull'accaduto. (AGI)