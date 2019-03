Sono stati gli stessi proprietari del vigneto nel territorio di Torino di Sangro a dare l'allarme dopo aver scoperto delle persone intente a rubare nel loro terreno. Erano in tre, un 64enne di Torino di Sangro, incensurato, e una coppia di cittadini rumeni, lui 29enne e lei 27enne, entrambi noti alle forze dell’ordine. Avevano rubato bobine e matasse di ferro utilizzate per la realizzazione delle strutture dei vigneti per poi darsi alla fuga.

Ma i proprietari del terreno, due agricoltori della zona, si sono accorti della presenza dei malviventi quando li hanno visti allontanarsi col furgone. Hanno quindi dato l'allarme ai carabinieri della stazione di Torino di Sangro che, in poco tempo, avendo intuito quale sarebbe stata la propbabile via di fuga, li hanno rintracciati e fermati. A bordo del mezzo è stata recuperata l’intera refurtiva, del valore di circa 1000 euro, che è stata riconsegnate ai proprietari. Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vasto, sono stati posti agli arresti domiciliari e saranno processati questa mattina.