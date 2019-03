Il Club Roraract Atessa Media Val di Sangro, nel pomeriggio di domenica 16 febbraio 2014 si è messo alla prova con un evento nuovo e particolare. Per la prima volta nella storia del club abbiamo organizzato un torneo di Poker Texas Hold’em.

Nell’accogliente sala del ristorante” La Castellana” ad Atessa, il riscontro è stato più che positivo, con una larga partecipazione da parte dei ragazzi sia della nostra città, che dei paesi limitrofi.

Abbiamo previsto un costo d’iscrizione di venti euro, comprensivo di un gustoso aperitivo cenato preparato dallo staff della Castellana, con la degustazione di prodotti tipici della tradizione abruzzese.

Il Torneo si è sviluppato con livelli da 8 minuti e 10000 chips per ogni player; ha visto come vincitore del primo premio Trotta Fabrizio, il quale è riuscito ad aggiudicarsi un bellissimo televisore Philips 32 pollici led/hd. Il secondo posto è stato aggiudicato a Romagnoli Fabio che ha vinto una fotocamera Canon 16 mp, mentre il terzo premio è stato conquistato dal Dott. Pasquale Tieri (delegato Rotary per il Rotaract del nostro club) che è riuscito a vincere dell’ottimo vino Tatone della Cantina Spinelli.

L’evento è stato realizzato per il service distrettuale OVUNQUE è 2090, presentando una manifestazione d’interesse sportivo, sociale e culturale che ha avvicinato tanti ragazzi al Rotaract, facendo conoscere il nostro forte spirito di amicizia e i valori della nostra associazione.

Il presidente del Club, Annalisa Antichi complimentandosi con i vincitori e con tutti i players del torneo, ha riservato un ringraziamento particolare ai ragazzi del club di Pescara Ovest, Nico, Mattia e Francesca che hanno partecipato al torneo. A tutti i soci e in particolare a due soci amici del nostro club, Amadio Pellicciotta e Luzio Gargarella che si sono resi disponibili per la buona riuscita dell’evento con la considerazione che queste iniziative nascono sempre nel segno dell’amicizia e del service.

Francesco Barattucci

Segretario A.R. 2013/2014

RAC Atessa MVDS