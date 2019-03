Gravi le condizioni di un operaio della Sevel di Atessa, E. R., 46 anni, di Paglieta (Chieti), investito la scorsa notte da un carrello. È ricoverato in prognosi riservata nella neurochirurgia dell'ospedale di Pescara per un trauma cranico e altre fratture. È ancora in corso la ricostruzione della dinamica. L'incidente sul lavoro è avvenuto all'esterno del capannone, mentre il carrello stava operando nel piazzale dove i tir scaricano i componenti usati nelle linee produttive (Ansa).